Mazzette all' Asp e certificati falsi per ottenere la pensione di invalidità | A questo mettici che ha l' artrosi

In un'inchiesta sono emersi casi di corruzione presso l'Asp, con funzionari coinvolti in pratiche illecite. Alcuni individui avrebbero ottenuto certificati falsi per l'invalidità, sfruttando rapporti di conoscenza e favori. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche soggetti con patologie come l'artrosi, che avrebbero beneficiato di false attestazioni sanitarie. Sono in corso approfondimenti per fare luce sulla situazione.

"Questa è una pratica che va seguita in una certa maniera." perché per ottenere certificazioni sanitarie, magari anche per patologie inesistenti e senza visite mediche effettivamente è necessario avere gli "amici" giusti, nei posti giusti e soprattutto essere disposti ad "oliare" il sistema. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Falsi certificati per ottenere invalidità, 27 indagati tra cui 4 mediciPALERMO, 13 GEN – La Procura di Caltagirone ha disposto la notifica del decreto di avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di... Falsi certificati per ottenere pensioni di invalidità civile e altri benefici: 27 indagatiL’indagine, condotta tra il gennaio 2020 e il dicembre 2022, ha svelato l’esistenza di un vero e proprio “mercato delle certificazioni”.