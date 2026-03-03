Mazzette all' Asp e certificati falsi per ottenere la pensione di invalidità | A questo mettici che ha l' artrosi

Da palermotoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'inchiesta sono emersi casi di corruzione presso l'Asp, con funzionari coinvolti in pratiche illecite. Alcuni individui avrebbero ottenuto certificati falsi per l'invalidità, sfruttando rapporti di conoscenza e favori. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche soggetti con patologie come l'artrosi, che avrebbero beneficiato di false attestazioni sanitarie. Sono in corso approfondimenti per fare luce sulla situazione.

"Questa è una pratica che va seguita in una certa maniera." perché per ottenere certificazioni sanitarie, magari anche per patologie inesistenti e senza visite mediche effettivamente è necessario avere gli "amici" giusti, nei posti giusti e soprattutto essere disposti ad "oliare" il sistema. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Falsi certificati per ottenere invalidità, 27 indagati tra cui 4 mediciPALERMO, 13 GEN – La Procura di Caltagirone ha disposto la notifica del decreto di avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di...

Falsi certificati per ottenere pensioni di invalidità civile e altri benefici: 27 indagatiL’indagine, condotta tra il gennaio 2020 e il dicembre 2022, ha svelato l’esistenza di un vero e proprio “mercato delle certificazioni”.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.