Falsi certificati per ottenere pensioni di invalidità civile e altri benefici | 27 indagati
La Procura di Caltagirone ha concluso un’indagine su un traffico di falsi certificati utilizzati per ottenere pensioni di invalidità civile e altri benefici. Dopo un’attività investigativa coordinata dai carabinieri, sono stati individuati 27 persone coinvolte. L’indagine ha approfondito modalità e responsabilità di un sistema fraudolento che sfruttava documenti falsi per ottenere benefici previdenziali.
La Procura di Caltagirone, dopo una complessa e articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria in stretta sinergia con i militari della compagnia di Caltagirone, ha disposto la notifica del decreto di avviso di conclusione delle indagini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
