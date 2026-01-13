Falsi certificati per ottenere pensioni di invalidità civile e altri benefici | 27 indagati

La Procura di Caltagirone ha concluso un’indagine su un traffico di falsi certificati utilizzati per ottenere pensioni di invalidità civile e altri benefici. Dopo un’attività investigativa coordinata dai carabinieri, sono stati individuati 27 persone coinvolte. L’indagine ha approfondito modalità e responsabilità di un sistema fraudolento che sfruttava documenti falsi per ottenere benefici previdenziali.

