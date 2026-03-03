Maxi blitz anticamorra a Napoli | misure cautelari per 71 persone colpiti i clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano

All’alba a Napoli è stato avviato un maxi blitz contro le organizzazioni camorristiche che operano nel centro cittadino e nella provincia. Sono state eseguite misure cautelari a carico di 71 persone appartenenti ai clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano. L’operazione ha coinvolto forze dell’ordine che hanno effettuato numerose perquisizioni e arresti.

Maxi blitz all’alba a Napoli contro le organizzazioni camorristiche attive nel centro cittadino e nella provincia. I Carabinieri del Nucleo Investigativo e la Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’indagine che coinvolge complessivamente 71 indagati. Nel mirino degli inquirenti le organizzazioni riconducibili ai cartelli criminali Mazzarella e Alleanza di Secondigliano, con particolare riferimento ai clan Contini e Savarese-Pirrozi. Tra gli sviluppi investigativi anche la ricostruzione del presunto ruolo di un secondo esecutore materiale nell’omicidio di Durante Emanuele, ucciso il 15 marzo 2025, in un contesto di conflitto armato tra gruppi criminali dei quartieri Sanità e Piazza Mercato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

