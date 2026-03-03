Maxi logistica a Cascina Gudo nuovo Comitato in campo | Stop all’invasione dei Tir

A Cascina Gudo i cittadini si oppongono alla realizzazione di una maxi logistica, mentre sul progetto e sui passaggi burocratici non ci sono aggiornamenti ufficiali. Un nuovo Comitato è stato costituito per rappresentare le loro istanze, chiedendo di fermare l’arrivo dei Tir nella zona. La questione rimane aperta, senza che siano stati annunciati sviluppi o decisioni formali.

Vignate (Milano) – Maxi logistica a Cascina Gudo, su progetti e iter tutto tace, ma non tace il "no" dei cittadini. Si è costituito, durante un nuovo incontro pubblico tenutosi l'altra sera al Centro polifunzionale, il " Comitato per la difesa del territorio di Vignate e della Martesana ", promosso già da qualche mese contro l'ipotesi, in seno alla "Zona logistica semplificata" prevista dal Decreto Genova, di ampliamento colosso delle spedizioni melzese Contship su 600mila metri quadrati di terreno agricolo a Cascina Gudo di Vignate.ù Statuto, obiettivi e direttivo fatti, avanti tutta con le iniziative: ha già raccolto quasi 18mila firme a sostegno una petizione online, che prosegue; nei prossimi mesi partiranno volantinaggi e una "camminata nel verde" proprio a Cascina Gudo, l'area interessata all'ampliamento del colosso intermodale.