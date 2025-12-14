Cascina Gudo no al polo logistico | Il cemento spazza via l’identità

Cascina Gudo si oppone alla proposta di realizzare un nuovo polo logistico nella zona, evidenziando i rischi per l'ambiente e l'identità territoriale. La comunità manifesta preoccupazione per il consumo di suolo e il potenziale impatto sul paesaggio, sostenendo che lo sviluppo dovrebbe tutelare il patrimonio locale e prevenire rischi idrogeologici.

Consumo di suolo, rischio idrogeologico, "perdita di identità territoriale", "diciamo no al nuovo polo logistico a Cascina Gudo". Dopo l’affollatissima assemblea pubblica dello scorso 2 dicembre, momento di presentazione ufficiale del comitato per la difesa del territorio di Vignate e della Martesana, al via una petizione online, prima fra le molte iniziative in programma per bloccare, prima che progetto vero e proprio diventi, l’ipotesi di ampliamento del terminal logistico Contship-Sogemar su territorio vignatese: 300 mila metri quadrati di nuove superfici pavimentate, 60.000-100.000 metri di ampliamento dei binari ferroviari attuali, altri 300. Ilgiorno.it Cascina Gudo, no al polo logistico: "Il cemento spazza via l’identità" - Sogemar "L’intervento distruggerebbe centinaia di migliaia di metri quadrati di terreni fertili nel Parco S ... ilgiorno.it

