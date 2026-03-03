Il presidente della Repubblica ha scritto a uno studente eugubino, Manuel, condividendo parole che riguardano il suo sogno. La scuola si impegna a fornire agli studenti gli strumenti necessari per raggiungere i propri obiettivi, e questa comunicazione rappresenta un esempio di attenzione verso le aspirazioni dei giovani. La lettera si concentra sul sostegno ai sogni degli studenti e sulla valorizzazione del percorso scolastico.

Tra gli obiettivi che la scuola si pone c’è anche quello di fornire ai propri studenti i giusti strumenti per realizzare i propri sogni. Quello di Manuel Merli, giovane eugubino che frequenta il terzo anno dell’I.I.S. "Cassata-Gattapone", si è concretizzato ieri. Ragazzo attento e speciale, la sua grande passione è la storia moderna e contemporanea, e nel tempo ha sviluppato un particolare interesse per la storia della Repubblica Italiana, per il Quirinale e soprattutto per il Presidente Mattarella, tanto che uno dei suoi sogni era quello di visitare il Colle e di incontrare il Capo dello Stato. Il primo si è trasformato in realtà lo scorso 11 febbraio, quando Manuel insieme ai suoi compagni di classe hanno visitato il Quirinale durante il loro viaggio d’istruzione a Roma, ma per l’altro desiderio non c’è stata purtroppo la possibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mattarella scrive a Manuel. Il sogno dello studente eugubino

