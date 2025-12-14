Studente di Giurisprudenza scrive al ministro Bernini | Il semestre filtro è un fallimento ascolti i ragazzi!

Un giovane studente di Giurisprudenza dell’università di Palermo ha scritto una lettera aperta al ministro Anna Maria Bernini, denunciando le criticità del semestre filtro di Medicina. Nel suo messaggio, chiede ascolto e attenzione alle esigenze degli studenti, sottolineando come questa misura rappresenti un fallimento nel percorso di formazione e selezione.

Riceviamo e pubblichiamo.Un giovane studente di Giurisprudenza dell'università di Palermo ha scritto una lettera aperta al ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, per esprimere la sua preoccupazione riguardo al semestre filtro di Medicina. Alessandro Salerno, autore della.

