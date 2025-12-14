Studente di Giurisprudenza scrive al ministro Bernini | Il semestre filtro è un fallimento ascolti i ragazzi!

14 dic 2025

Un giovane studente di Giurisprudenza dell’università di Palermo ha scritto una lettera aperta al ministro Anna Maria Bernini, denunciando le criticità del semestre filtro di Medicina. Nel suo messaggio, chiede ascolto e attenzione alle esigenze degli studenti, sottolineando come questa misura rappresenti un fallimento nel percorso di formazione e selezione.

Riceviamo e pubblichiamo.Un giovane studente di Giurisprudenza dell'università di Palermo ha scritto una lettera aperta al ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, per esprimere la sua preoccupazione riguardo al semestre filtro di Medicina. Alessandro Salerno, autore della. Palermotoday.it

