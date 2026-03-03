Mattarella premia 31 eroi civili Guerra tornata a spargere sangue

Il presidente della Repubblica ha consegnato 31 onorificenze a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile. La cerimonia si è svolta in un contesto in cui il tema della guerra e delle sue conseguenze è stato al centro del discorso pubblico. Durante l’evento, si è ricordato come il conflitto abbia ripreso a causare spargimento di sangue nel mondo.

La guerra è tornata a spargere sangue nel mondo, anche non lontano da noi. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la consegna delle onorificenze a 31 cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Servizio di Leonardo Possati.