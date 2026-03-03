Mattarella | La guerra è tornata a spargere sangue anche vicino a noi C' è bisogno di fiducia e speranza

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la guerra torna a causare vittime anche in zone vicine, sottolineando l'importanza di mantenere fiducia e speranza. Ha inoltre invitato a superare muri di paura, indifferenza e rassegnazione, evidenziando come siano sfide da affrontare nel contesto attuale. La sua dichiarazione si rivolge a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di reagire di fronte alle conflittualità in corso.

"In questo nostro tempo è necessario rifuggire, abbattere i muri della paura, dell'indifferenza, della rassegnazione. È necessario vincere la tentazione dell'isolamento. Si vive in una comunità non in un insieme anonimo di individui che si ignorano a vicenda, indifferenti gli uni agli altri. In più la guerra è tornata a spargere sangue nel mondo in tante sue parti, anche non lontano dalla nostra Italia". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale per la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica conferite motu proprio a 31 cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile.