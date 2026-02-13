Sanremo: Laura Pausini ringrazia Mattarella e sottolinea che la musica italiana non deve essere usata come arma di guerra. Durante la serata, la cantante si è rivolta direttamente al presidente, evidenziando come la canzone possa unire, non dividere, e ricordando che la musica rappresenta un patrimonio condiviso del nostro Paese.

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Volevo ringraziarla a nome di tutti noi cantanti: lei ha detto che la musica anche popolare, pop, italiana, rappresenta una parte importante della cultura del nostro Paese. Non sempre veniamo riconosciuti come tali, quindi la vorrei ringraziare a nome di tutti e spero che le piaccia questo festival. Grazie per averci ricevuto. Noi facciamo musica, non facciamo guerra". Lo ha detto Laura Pausini nel corso dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella di artisti e conduttori del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo: Pausini, 'grazie Mattarella, noi facciamo musica non guerra'

Questa mattina, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, il presidente Mattarella ha incontrato tutti i cantanti in gara.

Questa settimana, il festival di Sanremo porta il suo cast al Quirinale.

