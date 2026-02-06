Gaffe di Rai 1 durante l'apertura delle Olimpiadi 2026 | gli errori in telecronaca su stadio e Matilda De Angelis

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Rai 1 ha commesso due errori in telecronaca. Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, ha confuso lo stadio e ha sbagliato il nome di Matilda De Angelis, scatenando le reazioni degli spettatori. Le gaffe sono arrivate a pochi minuti di distanza e hanno attirato l’attenzione sui social e tra i tifosi.

Due gaffe avvenute a distanza ravvicinata di Paolo Petrecca, direttore Rai Sport e voce su Rai 1 della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 stanno facendo chiacchierare i telespettatori. Il telecronista ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey, poi lo Stadio San Siro con l'Olimpico.

