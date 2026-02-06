Gaffe di Rai 1 durante l'apertura delle Olimpiadi 2026 | gli errori in telecronaca su stadio e Matilda De Angelis

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Rai 1 ha commesso due errori in telecronaca. Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, ha confuso lo stadio e ha sbagliato il nome di Matilda De Angelis, scatenando le reazioni degli spettatori. Le gaffe sono arrivate a pochi minuti di distanza e hanno attirato l’attenzione sui social e tra i tifosi.

Due gaffe avvenute a distanza ravvicinata di Paolo Petrecca, direttore Rai Sport e voce su Rai 1 della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 stanno facendo chiacchierare i telespettatori. Il telecronista ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey, poi lo Stadio San Siro con l'Olimpico.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, Laura Pausini e Andrea Bocelli: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Ecco le informazioni principali sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Bulbarelli punito per la gaffe su Mattarella: il direttore di RaiSport Petrecca si mette a commentare la…; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 gennaio: Tancredi fa una gaffe che fa imbestialire Rosa; Affari tuoi, che serata per Stefano De Martino: incidente a Martina e super gaffe di Herbert Ballerina; Milano-Cortina, la rivoluzione Rai per i Giochi comincia con una gaffe. Ed è già polemica per la cerimonia d’apertura.

gaffe di rai 1Gaffe di Rai 1 durante l’apertura delle Olimpiadi 2026: gli errori in telecronaca su stadio e Matilda De AngelisDue gaffe avvenute a distanza ravvicinata di Paolo Petrecca, direttore Rai Sport e voce su Rai 1 della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina ... fanpage.it

gaffe di rai 1Apertura Milano Cortina, terribile gaffe dei telecronisti Rai su Mariah Carey e Matilde De Angelis: Fateli tacerePronti via la Rai infuoca l'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Mariah Carey scambiata per Matilde De Angelis. Le voci non riscuotono successo e il web esplode ... libero.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.