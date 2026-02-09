La voce di Paolo Petrecca si fa notare per alcune gaffe durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli atleti del volley e anche Matilda De Angelis non si lasciano sfuggire l’occasione e rispondono con ironia sui social, smorzando il tono delle battute involontarie del cronista.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per RaiSport sono partite con le gaffe in diretta del direttore Paolo Petrecca, oggetto di critiche quanto di sfottò e meme. Fra le persone che lo hanno “bersagliato”, anche gli atleti del volley e l’attrice Matilda De Angelis, che hanno risposto con ironia agli errori sui social. Il caso all'apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, le gaffe di Paolo Petrecca Gli sfottò di Matilda De Angelis e degli atleti Il caso all’apertura delle Olimpiadi Medaglie, emozioni e immagini destinate a restare nella memoria collettiva hanno iniziato a colorare le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Petrecca e le gaffe alle Olimpiadi di Milano-Cortina, tutti gli sfottò dagli atleti e Matilda De Angelis

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Dopo la gaffe di Paolo Petrecca, che le ha scambiato per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi, Matilda De Angelis ha deciso di rispondere.

Matilda De Angelis ha aperto ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Petrecca, tutti gli errori e le gaffe durante la sua telecronaca della cerimonia; Petrecca e le gaffe nella telecronaca di Milano-Cortina: scoppia la polemica; Chi è Paolo Petrecca, il telecronista che ha commentato l’apertura di Milano-Cortina 2026; Cerimonia Olimpiadi, le gaffe dei telecronisti Rai tra luoghi comuni e persone non riconosciute.

Paolo Petrecca e le gaffe alle Olimpiadi di Milano-Cortina, tutti gli sfottò dagli atleti e Matilda De AngelisMilano-Cortina 2026, la telecronaca di Paolo Petrecca è da ridere: atleti del volley e Matilda De Angelis rispondono con ironia sui social ... virgilio.it

Paolo Petrecca, chi è e le gaffe da brivido alle Olimpiadi 2026: cosa rischia il telecronista RaiDal ‘Buonasera dallo stadio Olimpico’ agli errori con atleti e vip, Paolo Petrecca scatena polemiche: Pd e M5S criticano, il caso potrebbe arrivare in Cda Rai. libero.it

Nella nota sindacale si punta il dito contro "l’imbarazzante telecronaca del direttore di Rai Sport", Paolo Petrecca, che "colpisce la credibilità dell’azienda di servizio pubblico e di chi ci lavora". facebook

Dopo il disastro della telecronaca del meloniano direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, fanno fare un passo indietro a Pucci per Sanremo: figuraccia risparmiata e un argomento in più per fare le vittime x.com