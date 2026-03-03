Mastella vince | 5 seggi alleanza con Renzi e attacco al PD

Il 3 marzo 2026, nelle elezioni provinciali della provincia di Benevento, Clemente Mastella ha ottenuto cinque seggi, consolidando così la sua presenza in consiglio. La vittoria di Mastella si è concretizzata grazie a un’alleanza con il gruppo vicino a Renzi. Contestualmente, sono state criticate le scelte del Partito Democratico, che non ha partecipato alla competizione con propri candidati.

Il 3 marzo 2026 segna una data cruciale per la politica sannita, dove Clemente Mastella ha celebrato la vittoria alle elezioni provinciali ottenendo cinque seggi che assicurano una maggioranza solida al presidente Nino Lombardi. Mentre il leader di Noi al Centro ha lanciato un attacco diretto al Partito Democratico per la mancata costruzione di un campo largo, l'ASL di Benevento ha presentato il programma Marzo Donna 2026 dedicato alla salute femminile. La giornata si apre con l'inaugurazione dell'anno accademico all'Auditorium Sant'Agostino, dove il regista Matteo Garrone sarà l'ospite d'onore, mentre a Vitulano il Comune protesta contro il rinvio della riapertura dell'ufficio postale al 22 aprile 2026.