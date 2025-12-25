Roma Capodarte 2026 oltre 100 eventi per celebrare l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente

Roma, 25 dicembre 2025 – La celebrazione dell’ 80º anniversario dell’Assemblea Costituente (1946-2026) è il tema centrale di Roma Capodarte 2026. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria e con la collaborazione dell ’Assessorato alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione investimenti, il 1° gennaio torna ad animare la città con una maratona culturale diffusa con oltre 100 eventi, per la quasi totalità a ingresso gratuito, in tutti i quartieri. Questa quinta edizione intende onorare il percorso di libertà che, scaturito dalla lotta di liberazione dal nazi-fascismo, ha posto le basi per la fondazione della nostra democrazia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

