L’Umana Reyer Venezia ha battuto l’UNAHOTELS Reggio Emilia nella partita di qualificazione alla NextGen Cup 202526. La vittoria è arrivata grazie a una buona difesa e a un attacco efficace, che hanno permesso ai veneziani di prendere il controllo fin dall’inizio. I giovani talenti di Venezia hanno mostrato determinazione e capacità di reagire alle sfide sul campo. La gara si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando aperta la corsa verso la semifinale. La prossima sfida si avvicina e i tifosi sono già in attesa.

Una serata di sport che mette in luce carattere, fiuto tattico e dinamismo dei giovani talenti vede l’umana reyer venezia avanzare in semifinale ibsa nextgen cup 202526 superando in volata UNAHOTELS Reggio Emilia. La sfida si è decisa negli ultimi possessi, con intensità agonistica e continuità di rendimento da parte di entrambi i sestetti. La partita è partita con una tripla di Favaretto che ha spalancato la marcatura, seguita dalle risposte di Carboni e Deme El Hadji per la UNAHOTELS. Dopo un avvio equilibrato, la parità è stata raggiunta sul 7-7 grazie all’azione combo di Favaretto e Macrì. Sul finire del primo quarto è emersa però la maggiore verve reggiana, con Hadzhyiev subito protagonista e il quasi break che ha spinto gli ospiti fino al +13. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Umana Reyer Venezia supera UNAHOTELS Reggio Emilia nella NextGen Cup 2025/26

L'Umana Reyer cade con Reggio Emilia al Taliercio: finisce 79-81L'Umana Reyer Venezia perde contro Reggio Emilia al Taliercio, con il punteggio di 79-81, perché ha commesso troppi errori nel finale di partita.

Reggio Emilia supera Venezia nel finale grazie a Caupain e BarfordReggio Emilia ha vinto contro Venezia grazie ai canestri decisivi di Caupain e Barford negli ultimi secondi.

