L’opposizione critica la proroga biennale concessa alle aziende per raggiungere il 50 per cento della lavorazione in loco, mentre Martinelli denuncia che molte imprese sono troppo vicine ai banchi della giunta. La questione riguarda le relazioni tra le aziende e i rappresentanti dell’amministrazione, con particolare attenzione alle tempistiche e alle modalità di implementazione di questa proroga. La discussione si concentra sui rapporti tra settore privato e istituzioni locali.

Critiche dall’opposizione per la proroga biennale concessa alle aziende per raggiungere il 50 per cento della lavorazione in loco. "La legge 35 può avere spunti interessanti - ha detto il consigliere Massimiliano Bernardi - ma è inapplicabile se contiene elementi sbagliati. Da anni sto dicendo che quella soglia è irraggiungibile per diverse aziende e ora si provano alcuni escamotage per affrontare il problema. Gli industriali sono stati presi a ‘pesci in faccia’ per anni e ora cosa dovrebbero fare? Il regolamento è da cambiare e il civismo di centro destra ha già nei piani per il prossimo anno l’idea di modificarlo". Critiche anche dal consigliere Cinque Stelle Matteo Martinelli, in particolare sulla differenziazione che la modifica andrà a creare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Martinelli accusa: "Imprese troppo vicine ai banchi della giunta"

