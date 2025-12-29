Napoli Fico senza assessori al primo Consiglio Regionale | solo tra i banchi della Giunta

A Napoli, durante la prima seduta del Consiglio Regionale, Roberto Fico si è presentato senza assessori, limitandosi ai membri della Giunta. In questa occasione, è stato eletto presidente del Consiglio Massimiliano Manfredi, esponente del Partito Democratico. La seduta ha segnato l’inizio dell’attività legislativa regionale, con una composizione ancora in fase di definizione.

Roberto Fico, presidente della Regione Campania, si è presentato senza assessori alla prima riunione del Consiglio Regionale, che ha eletto a presidente del Consiglio Massimiliano Manfredi, esponente del Partito Democratico. Fico è rimasto seduto da solo nei banchi della Giunta che erano, appunto, vuoti. Si attende ancora la nomina degli assessori che potrebbe arrivare entro Capodanno.

