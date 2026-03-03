A Milano Malpensa, gli studenti rimasti bloccati a Dubai sono tornati in Italia dopo giorni di attesa. I genitori hanno riferito di essere stati rassicurati dai responsabili dell'organizzazione, anche se l'ansia e le difficoltà sono state tante. La situazione ha coinvolto i familiari, che hanno mantenuto i contatti con i loro figli e con le persone incaricate di gestire il ritorno.

Milano, 3 marzo 2026 – “Sono stati giorni d'ansia e un po' difficili. Però eravamo sempre in collegamento con mio figlio e con i vari responsabili. Loro ci hanno rassicurato che i ragazzi stanno bene e al sicuro e quindi ci siamo tranquillizzati, però è stata dura”. Queste le parole di Mauro Celeghin in attesa di suo figlio in arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa assieme agli altri studenti rimasti bloccati a Dubai a causa dello scoppio della guerra in Iran. Il volo, un charter partito da Abu Dhabi e con a bordo 200 giovani – tra cui i ragazzi che frequentano l'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco –, è atteso per il tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Milano Malpensa il volo con gli studenti bloccati a Dubai, i genitori: “Ci hanno rassicurato, ma è stata dura”

Rientrano in Italia gli studenti lecchesi bloccati a Dubai, volo da Abu Dhabi a Milano MalpensaLecco, 3 marzo 2026 – Gli undici studenti di terza e quarta superiore dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco e le due prof di inglese e di...

Studenti italiani bloccati a Dubai per i missili, il piano per il rientro dei 200 con un volo per MalpensaÈ previsto per martedì 3 marzo l’arrivo a Milano Malpensa di circa 200 studenti italiani minorenni rimasti bloccati a Dubai dopo l’esplosione del...

Contenuti e approfondimenti su Milano Malpensa

Temi più discussi: Aeroitalia chiuderà i voli sulla Milano Malpensa-Roma, da fine marzo; Aeroporto Milano Malpensa: voli spostati a Linate per chiusura pista dal 16 marzo al 9 maggio; Malpensa chiude una pista per due mesi; L’aeroporto di Malpensa chiude una pista, voli spostati su Linate: quando e per quanto tempo.

A Milano Malpensa il volo con gli studenti bloccati a Dubai, i genitori: Ci hanno rassicurato, ma è stata duraMilano, 3 marzo 2026 – Sono stati giorni d'ansia e un po' difficili. Però eravamo sempre in collegamento con mio figlio e con i vari responsabili. Loro ci hanno rassicurato che i ragazzi stanno bene ... ilgiorno.it

Studenti bloccati a Dubai, domani il rientro a MalpensaSecondo quanto riferito dai ragazzi e dalle loro famiglie, la partenza in pullman dagli alberghi è fissata alle 7 del mattino in direzione Abu Dhabi. Dalla capitale degli Emirati Arabi Uniti gli ... livesicilia.it

Sono finalmente in volo i due voli di rimpatrio di Etihad da Abu Dhabi, con destinazione Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il volo per Milano a bordo ha i circa 200 studenti che erano rimasti bloccati a Dubai. - facebook.com facebook

Il ministro Tajani: "Martedì 200 studenti rientrano con volo da Abu Dhabi". Tra loro anche i veneti. I ragazzi dovrebbero atterrare nel pomeriggio di domani a Milano Malpensa con un volo messo a disposizione dal governo emiratino. x.com