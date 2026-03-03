Marotta e il futuro del nuovo stadio di Milano | Vogliamo giocare la prima partita nel 2030

Il dirigente dell’Inter ha dichiarato che la squadra mira a disputare la prima partita nello stadio di Milano nel 2030. Ha sottolineato l’importanza di accelerare i processi burocratici legati alla costruzione dell’impianto, che sarà fondamentale anche per gli Europei del 2032. Il progetto del nuovo stadio è al centro delle sue aspettative e delle sue richieste di intervento.

