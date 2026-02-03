Marotta a 360° | Prima volta a San Siro nel ’65 per finale di CL | ora doppio dei ricavi con nuovo stadio

Beppe Marotta ha parlato della sua prima volta a San Siro nel 1965, in occasione di una finale di Champions League. Ora, con il nuovo stadio, i ricavi dell’Inter sono raddoppiati. Durante il vodcast di DAZN, il presidente nerazzurro ha raccontato il suo percorso, tra passato e progetti futuri.

Marotta. Beppe Marotta è stato il protagonista del vodcast di DAZN Valori in Campo, occasione in cui il Presidente dell’ Inter ha ripercorso il proprio cammino umano e professionale, toccando i temi centrali del presente e del futuro nerazzurro. Marotta ha raccontato le sue origini nel mondo del calcio: “ All’inizio della mia vita professionale avevo due strade da intraprendere, o quella del giornalismo o quella del dirigente ed entrambe rappresentavano la mia passione “, sottolineando come la scelta di diventare dirigente sia stata naturale, dettata dall’amore per le dinamiche dello spogliatoio e del campo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha condiviso le sue aspettative sul nuovo stadio San Siro, recentemente acquistato da Inter e Milan.

