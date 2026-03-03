Marotta blinda Pio Esposito | Non vogliamo venderlo

Giuseppe Marotta ha dichiarato che l’Inter non ha intenzione di vendere Pio Esposito, rispondendo alle voci di un interesse da parte dell’Arsenal. L’intervista si è svolta poco prima dell’inizio della partita tra Como e Inter, e Marotta ha confermato la volontà della società di mantenere il giocatore in rosa. Non sono state fornite altre precisazioni sulla situazione.

Intervistato da Mediaset a pochi minuti dall’inizio di Como-Inter, Giuseppe Marotta ha commentato le voci relative all’interessamento da parte dell’Arsenal nei confronti di Pio Esposito. Questo quando affermato da Giuseppe Marotta: “Nico Paz è un giocatore interessante. Un talento che ha una grande carriera davanti. Mi pare sia di prorietà del Real Madrid che ha il diritto di riacquisto nei confronti del Como. È stato bravo il Como a non prenderlo. Non è vero che l’Arsenal ci ha chiesto Pio Esposito“. Marotta ha poi proseguito: “L’Inter non è una società che fa del player trading il suo metodo principale. Lui è un prodotto del settore giovanile e lo vogliamo tenere, poi è vero che nel calcio tutto può accadere, ma si tratta di un futuro molto lontano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

