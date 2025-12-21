Verona rilancia la sfida | gli Alpini puntano ad ospitare in città l' Adunata nazionale 2028

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona torna a guardare con interesse all’Adunata nazionale degli Alpini. Dopo la delusione dello scorso novembre, quando l’Associazione nazionale alpini (Ana) ha assegnato a Brescia l’edizione 2027, la sezione scaligera ha riaperto il dossier con l’ipotesi di una nuova candidatura, questa volta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

verona rilancia la sfida gli alpini puntano ad ospitare in citt224 l adunata nazionale 2028

© Veronasera.it - Verona rilancia la sfida: gli Alpini puntano ad ospitare in città l'Adunata nazionale 2028

Leggi anche: Albergatori a sostegno alla candidatura di Verona per l’Adunata nazionale 2027 degli alpini

Leggi anche: Niente adunata nazionale per gli alpini veronesi, nel 2027 sarà a Brescia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Adunata Alpini, dopo il «no» Verona rilancia la sfida.

Verona, l’adunata degli Alpini 2027 si farà a Brescia: «Che amarezza» - «Bruciata» da Brescia all’ultimo sprint, Verona non ha ottenuto di ospitare l’adunata nazionale degli alpini nel 2027. corrieredelveneto.corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.