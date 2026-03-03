Mark Shapiro sulla WWE su ESPN | Oggi penalizzati ma crediamo in un miglioramento dei numeri

Durante una conferenza con gli investitori, il presidente di TKO ha parlato della WWE sottolineando che, sebbene attualmente i numeri siano penalizzati, si aspetta un miglioramento grazie all’ampliamento dell'accesso a ESPN Unlimited, che secondo lui potrà sbloccare il vero potenziale degli ascolti. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di rassicurazione rivolta sia agli investitori sia ai fan.

Il presidente di TKO rassicura investitori e fan: l'accesso più ampio a ESPN Unlimited sbloccherà il vero potenziale degli ascolti WWE Shapiro ha ammesso che il passaggio ha penalizzato gli ascolti, ma ha voluto inquadrare la situazione con uno sguardo al lungo termine: "Ci ha sicuramente penalizzato", ha detto, ricordando però che le stesse preoccupazioni erano emerse con il passaggio su Peacock. "Il passaggio a Peacock è stato un successo completo. Con la WWE ragioniamo sempre sul lungo periodo, e stiamo facendo lo stesso con ESPN". Il punto cruciale della questione riguarda il modo in cui il pubblico americano può accedere a ESPN Unlimited, la piattaforma che ora trasmette i premium live event della WWE negli USA.

