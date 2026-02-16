Choc a Milano | Rodrigo Collazos Cuellar sorpreso nella stanza del manager Mark Shapiro al Portrait

Rodrigo Collazos Cuellar, un colombiano di 38 anni, è stato colto mentre cercava di rubare al Portrait di Milano, un hotel di lusso in corso Venezia. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione di un sospetto intruso nella stanza del manager Mark Shapiro, che aveva notato un movimento insolito. Quando gli agenti sono entrati, hanno trovato l’uomo con alcuni oggetti che aveva appena preso.

Momenti di tensione ieri al lussuoso hotel 5 stelle «Portrait» di corso Venezia 11 a Milano, dove un uomo di 38 anni, colombiano, è stato arrestato per tentato furto in flagranza. Secondo quanto ricostruito dalle autorità e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, due uomini erano entrati furtivamente nel cortile dell’hotel. Dopo essersi divisi, uno dei due è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro, identificato come Rodrigo Andres Collazos Cuellar, è stato ripreso mentre saliva al secondo piano. Lì ha trovato la porta di una camera aperta: all’interno c’era Mark Shapiro, 55 anni, noto manager statunitense del settore televisivo, ex presidente di Endeavor e dirigente di Espn e Six Flags, a Milano con la moglie e lo staff in occasione dei Giochi invernali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Choc a Milano: Rodrigo Collazos Cuellar sorpreso nella stanza del manager Mark Shapiro al Portrait Scopre un ladro in camera e lo blocca: così il re del wrestling Mark Shapiro ha evitato il furto milionario Mark Shapiro, il noto wrestler, ha impedito un furto milionario scoprendo un ladro nella sua stanza a Milano. Milan, choc per Fullkrug: furto nella sua stanza d’hotel Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, è stato coinvolto in un episodio di furto nella sua stanza d’hotel.