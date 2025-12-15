Al Teatro CortéSe il debutto di Facciamoci i lazzi nostri con Luciano e Massimo Salvetti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
al teatro cort233se il debutto di facciamoci i lazzi nostri con luciano e massimo salvetti

© Napolitoday.it - Al Teatro CortéSe il debutto di “Facciamoci i lazzi nostri” con Luciano e Massimo Salvetti

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, ai Colli Aminei, il Teatro CortéSe di Viale del Capricorno 4 accoglie il debutto di “Facciamoci i lazzi nostri”, varietà comico firmato da Raimondo Salvetti e interpretato da Luciano e Massimo Salvetti, affiancati in scena da Angela Russo e Daniele Fiorentino. Napolitoday.it