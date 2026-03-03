Durante il debutto stagionale in Thailandia, il pilota ha dichiarato che la Honda non gli ha consentito di sfruttare appieno le caratteristiche della moto. La RC213V ha evidenziato qualche potenziale, ma ha incontrato ostacoli legati alle condizioni di gara. Il pilota ha sottolineato che le limitazioni della moto hanno influito sulla sua prestazione complessiva.

Nel debutto stagionale in Thailandia, la RC213V ha mostrato potenziale ma ha incontrato difficoltà legate al contesto di gara. Mir ha chiuso settimo nello Sprint, mentre Marini ha terminato decimo nella prova principale; il gap dal podio è stato influenzato dall’usura degli pneumatici e dalla gestione delle condizioni estreme, elementi che hanno pesato sull’andamento complessivo della giornata. La stagione ha avuto avvio con segnali incoraggianti, ma la gara in Thailandia ha posto una sfida concreta: il team ha tentato di conciliare potenza, assetto e affidabilità degli pneumatici in condizioni di caldo intenso. Joan Mir ha ceduto qualche posizione nello Sprint, confermando la necessità di migliorare la gestione dell’usura per avvicinarsi alle posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marini: "La Honda non mi ha permesso di sfruttare i suoi punti di forza

"Dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza. Sentiamo la responsabilità della capolista"Per la prima volta, quest’anno, l’Ancona si appresta a giocare una sfida da prima della classe.

Marini: "Risolti i problemi di vibrazione, la Honda ha ancora bisogno di più aderenza posterioreLa stagione in corso si presenta come un banco di prova cruciale per lo sviluppo della RC213V nel contesto delle MotoGP.

MAI SOTTOVALUTARE IL CUORE DI UN CAMPIONE! PECCO BAGNAIA passa dal BSMT!

Una selezione di notizie su Marini La Honda non mi ha permesso di...

Temi più discussi: Cosa manca ancora a Honda? Lo spiega Luca Marini dopo i test; Honda piange in F1, non in MotoGP, Marini: Siamo da top-7; Mercato piloti, colpo di scena: Luca Marini lascia la Honda; MotoGP, Marini: Honda è migliorata più degli altri, ma partiamo da molto lontano.

MotoGP | Marini: Non ho potuto sfruttare il punto forte della HondaIl 2026 è iniziato con una top 10 per il pilota della Honda, che però ha spiegato quanto in questo momento sia fondamentale partire davanti per sfruttare la staccata e l'inserimento della RC213V. Dal ... it.motorsport.com

MotoGP, Marini corteggiato da Yamaha: Non lo so, ma è vero che sono il miglior collaudatoreMotoGP: Luca nel mirino di Iwata, ma concentrato sul presente in Honda: Sono contento, Honda ha cambiato mentalità e metodo di lavoro e abbiamo fatto grandi passi avanti. Siamo competitivi, manca anc ... gpone.com

Giampiero Marini - facebook.com facebook