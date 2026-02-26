Marini | Risolti i problemi di vibrazione la Honda ha ancora bisogno di più aderenza posteriore

La stagione in corso si presenta come un banco di prova cruciale per lo sviluppo della RC213V nel contesto delle MotoGP. Dopo un 2025 caratterizzato da progressi concreti, podi e un recupero tangibile nell’assetto competitivo, l’obiettivo è consolidare la posizione tra le migliori squadre e spostare l’asticella verso traguardi sempre più ambiziosi, mantenendo una continuità di rendimento anche sulle piste meno amichevoli. Il salto compiuto nel 2025 ha riportato Honda tra i team di riferimento, ma la prova del 2026 richiede ulteriori sviluppi mirati. La casa giapponese punta a una crescita costante, con la consapevolezza che la concorrenza ha reagito con miglioramenti significativi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

