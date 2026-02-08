L’Ancona si prepara a giocare una partita da prima della classe per la prima volta in questa stagione. La squadra dorica affronta un avversario difficile, la Recanatese, che lotta per non retrocedere. Negli ultimi tre incontri tra le due squadre, l’Ancona non è mai riuscita a portare a casa punti dal campo di Recanati. Questa volta, i dorici vogliono spezzare questa serie negativa e sfruttare al massimo i punti di forza. La capolista sente la responsabilità e punta a fare risultato.

Per la prima volta, quest’anno, l’ Ancona si appresta a giocare una sfida da prima della classe. L’avversario però non è certamente dei più comodi, non tanto per la classifica, che lo vede invischiato nella lotta per non retrocedere, quanto piuttosto per il il fatto che nelle ultime tre stagioni, i dorici sono sempre tornati dal Tubaldi di Recanati a mani vuote. Da un lato, quindi, la volontà di sfatare un tabù, dall’altro (in primis), il desiderio di confermarsi in cima al raggruppamento: "La Recanatese è una buona squadra, in alcune statistiche è anche superiore alle formazioni che sono in cima alla classifica", esordisce il tecnico Maurizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza. Sentiamo la responsabilità della capolista"

