Da stasera su RaiPlay vengono resi disponibili i primi sei episodi della sesta stagione di Mare Fuori, con l’intera stagione che sarà disponibile entro l’11 marzo. La serie riparte dopo l’attentato a Rosa Ricci e i fan potranno seguire le nuove vicende dei personaggi, in attesa della messa in onda completa. La seconda parte della stagione arriverà tra pochi giorni.

L’attesa è finita per i fan di Mare Fuori. Stanotte, su RaiPlay, saranno disponibili i primi sei episodi della sesta stagione (l’11 marzo i restanti 6). Sono tanti i punti di domanda lasciati in sospeso nel finale dello scorso anno, alcuni dei quali troveranno risposta nei dodici episodi totali che compongono il nuovo ciclo. Mare Fuori 6: dove eravamo rimasti.. La sesta stagione di Mare Fuori ripartirà dal punto esatto nel quale si era interrotta la precedente. Oltre a Carmela (Giovanna Sannino), che aspira a realizzare il sogno di Edoardo e farsi “regina” di Napoli, i telespettatori ritroveranno Dobermann (Salahudin Tidjani Imrana) completamente invischiato nei suoi problemi con la droga, mentre si svilupperà ancora di più il legame tossico tra Sonia (Elisa Tonelli) e Marta (Rebecca Mogavero). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mare Fuori 6 riparte dall’attentato a Rosa Ricci

