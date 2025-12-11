Alberobello ospita la giusta direzione – dialoghi e letture con l’autore Antonio De Donno

Alberobello ospita l’evento “La Giusta Direzione”, un’occasione di dialogo e riflessione dedicata alla legalità, con incontri e letture. Presidi del libro di Alberobello annuncia questo nuovo appuntamento culturale, che vede protagonista Antonio De Donno, magistrato e autore del volume omonimo pubblicato da Manni. Un momento di confronto tra cultura, giustizia e società.

Presidi del libro di Alberobello annuncia un nuovo appuntamento culturale dedicato alla lettura, al dialogo civile e alla riflessione sui temi della legalità: "La Giusta Direzione", incontro con Antonio De Donno, magistrato e autore dell'omonimo volume edito da Manni. L'iniziativa è patrocinata.

