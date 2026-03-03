Marco Pedoja | Ho pianto per giorni dopo l’addio con Martinenghi A Parigi 2024 c’erano dei vortici in piscina

Marco Pedoja ha raccontato di aver pianto per giorni dopo l’addio con Nicolò Martinenghi. Durante i giochi di Parigi 2024, ha parlato di vortici in piscina che si sono verificati. Pedoja e Martinenghi hanno condiviso un rapporto sia umano che professionale, culminato con la vittoria di un oro olimpico. La loro storia include momenti di forte emozione e successi condivisi.

Una storia bellissima quella tra Marco Pedoja e Nicolò Martinenghi. Un rapporto umano e lavorativo, che ha portato fino al meraviglioso oro olimpico di Parigi 2024. Poi l'addio con Martinenghi che ha preso la strada di Verona. Nell'ultima puntata di OA Focus, la trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, è stato ospite proprio proprio Pedoja, raccontando tutti questi ultimi anni e una storia che ha portato ad un trionfo incredibile. Pedoja ripercorre tutta la storia con Nicolò Martinenghi e si parte proprio dall'inizio: "L'ho conosciuto che era un Esordiente B, quindi aveva dieci o undici anni. Non ricordo se fosse B1 o B2. Era un bambino esuberante, giocoso, felice, molto curioso.