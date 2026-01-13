La figlia di Burlò | Ho pianto tutti i giorni

La figlia di Burlò racconta un periodo di dolore protratto, durato quattordici mesi, durante i quali ha pianto quotidianamente. La sua testimonianza evidenzia il senso di perdita e l’assenza di momenti di gioia condivisi con il padre. Un racconto che riflette sul vuoto lasciato dalla scomparsa di una figura cara e sull’impatto emotivo di questa assenza nella vita di tutti i giorni.

di Viviana Ponchia TORINO Ha pianto tutti i giorni per quattordici mesi. Quando saliva l’angoscia di non vederlo più, quando succedeva qualcosa di bello e non poteva correre a dirglielo. Natale, i compleanni: una sofferenza. I primi mesi soprattutto. Silenzio totale e il terrore di non saperlo collocare, il "dubbio che non gli dessero le medicine per il diabete e l’ipertensione". Anche per il foglio rosa ha pianto: "Se lo è perso, ma adesso mi arriva la patente, lui torna e ci riprendiamo tutto". Gianna, 21 anni, ha tanti capelli, una giacca rossa e l’aria di chi ha dormito poco. Ma è felice e le lacrime stavolta sono di gioia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

