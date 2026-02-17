I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno trovato gravi carenze di igiene e sicurezza in un locale sul Lungarno, portando all'apposizione dei sigilli e a una multa salata. Durante il controllo, hanno scoperto scaffali sporchi e un impianto di aerazione non funzionante, che rappresentavano un rischio concreto per i clienti.

Sono diversi i locali sui lungarni che sono stati controllati nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità. "Nell’ambito di una strategia mirata alla tutela della salute pubblica e della legalità", la notte dello scorso 13 febbraio è stata condotta una vasta operazione di controllo straordinario nel centro storico di Pisa. L’intervento ha visto il coordinamento tra la stazione carabinieri di Migliarino, questura, guardia di finanza, Nas di Livorno, Nil (Nucleo integrazione lavorativa) di Pisa, vigili del fuoco, ispettorato del Lavoro, Asl e polizia municipale. Il controllo "si è concentrato - si legge nel comunicato dei carabinieri - su un noto ristorante situato in Lungarno Mediceo ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carenze d’igiene e di sicurezza. Blitz in un locale sul Lungarno. Scattano sigilli e multa salata

Un ristorante sul Lungarno Mediceo a Pisa è stato chiuso dalle autorità questa mattina a causa di gravi problemi igienici e irregolarità nell’impianto del gas, dopo un’ispezione che ha rilevato condizioni pericolose per i clienti e il personale.

La Guardia di finanza di Perugia e l’Agenzia delle dogane hanno chiuso una sala scommesse nel centro della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.