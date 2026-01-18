Soffitto incendiato dalle fontane sulle bottiglie e uscite di sicurezza bloccate | sigilli al Moma Club di Crema e al Juliette di Cremona

Le autorità hanno disposto il blocco temporaneo del Moma Club di Crema e del Juliette di Cremona, a seguito di controlli sulle norme di sicurezza. Sono state riscontrate irregolarità come soffitti incendiati dalle fontane sulle bottiglie e uscite di sicurezza bloccate. Queste ispezioni rientrano nell’ambito delle verifiche in corso nelle discoteche italiane, note come “effetto Crans-Montana”, volte a garantire la sicurezza pubblica nelle strutture notturne.

Cremona, 18 gennaio 2026 – Sul veloce binario di quello che è ormai noto come “ effetto Crans-Montana ” proseguono i controlli a tappeto tra discoteche e locali notturni. E in Lombardia, dopo i sigilli apposti nei giorni scorsi al “ Coa” di Milano, sono state chiuse momentaneamente anche due discoteche tra Cremona e Crema. Nell'ambito dei controlli effettuati tra il 16 e il 17 gennaio il questore Carlo Ambra ha adottato due provvedimenti ex art.100 tulps sospendendo le licenze del ''Juliette'' di Cremona per 15 giorni e del ''Moma Club'' di Crema per 8 giorni, a seguito di numerose irregolarità riscontrate nei sistemi di sicurezza ma anche di ripetuti episodi violenti registrati dagli equipaggi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sia all'interno dei locali che all'esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

