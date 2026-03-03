Maratona di Tokyo | tra le migliori atlete italiane c' è anche una valtellinese

Tra le atlete italiane che hanno partecipato alla maratona di Tokyo, c’era anche una rappresentante della Valtellina. La gara, prima tappa delle World Marathon Majors del 2026, ha visto alcune delle migliori atlete del paese impegnate sulla lunga distanza. La maratona si è svolta questa mattina, con i corridori che hanno attraversato le strade di Tokyo sotto un cielo sereno.

Se la maratona di Tokyo, la prima del circuito delle World Marathon Majors di questo 2026, ha fatto sorridere il movimento podistico italiano grazie al tempo di 2.04'26", nuovo record nazionale stabilito da Iliass Aouani, anche in provincia di Sondrio c'è stato chi ha festeggiato una prestazione di assoluto valore sui 42 chilometri e 195 metri della gara nella capitale giapponese. Si tratta di Martina Festoli, con la valtellinese che ha fatto fermare il cronometro a 3.09'10" ed è stata la terza migliore italiana tra tutte quelle in gara a Tokyo, battuta solamente da Eleonora Gardelli, nel 2018 campionessa italiana di maratona e che ha fatto segnare il tempo di 2. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Turismo: tra le mete italiane migliori per l'accessibilità c'è anche PeccioliPeccioli si conferma tra i Comuni italiani più innovativi sul fronte dell’inclusione e della qualità delle politiche pubbliche, entrando a far parte... La Maratona di Roma è tra le migliori d'EuropaAcea Run Rome The Marathon insieme alle più grandi maratone d'Europa nel nuovo circuito European Marathon Classics, un'ulteriore conferma della... Approfondimenti e contenuti su Maratona di Tokyo Temi più discussi: Maratona di Tokyo 2026, dove vederla in tv e in streaming; Aouani da record! Alla maratona di Tokyo centra il primato italiano; Capolavoro Aouani, 2h04:26 record a Tokyo; Aouani riscrive il record italiano nella maratona di Tokyo: l'arrivo in 2h04’26. Aouani nuovo record italiano nella maratona: a Tokyo chiude in 2h04:26Iliass Aouani firma un nuovo capolavoro a Tokyo. L’azzurro ha infatti migliorato il record italiano della maratona. 2h04:26 è il tempo con cui nella notte italiana abbassa di quasi un minuto il primat ... sport.sky.it Obiettivo Tokyo Marathon centrato per gli atleti della CibenoDomenica 1 marzo gli atleti dell’Atletica Cibeno hanno concluso con grande successo la maratona di Tokyo. Lorena Incerti conquista la sua sesta stella e porta a casa la tanto sognata medaglia delle Ma ... temponews.it Orgoglio azzurro in Giappone L’Ambasciatore Mario Vattani ha accolto in residenza Iliass Aouani, reduce dallo storico record italiano di maratona: 2h04:26 alla Tokyo Marathon. #atleticaitaliana | Ambasciata d'Italia/Embassy of Italy - Tokyo - facebook.com facebook Maratona di Tokyo, Aouani fa il nuovo record italiano: “E’ il crono che merito, miglioro passo dopo passo” ilfaroonline.it/2026/03/02/mar… #news #notizie #cronaca x.com