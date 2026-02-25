La Maratona di Roma è tra le migliori d' Europa

Acea Run Rome The Marathon insieme alle più grandi maratone d'Europa nel nuovo circuito European Marathon Classics, un'ulteriore conferma della grandezza e della bellezza della più grande maratona italiana che non smette mai di crescere. Così in un comunicato. 36mila maratoneti al via domenica 22 marzo 2026, 130 nazioni rappresentate, grande internazionalità che viene anche confermata dall'European Marathon Classics, progetto continentale che si estende dalla Roma mediterranea e Madrid, passando per Lisbona e Londra, fino al cuore dell'Europa, a Vienna, Varsavia e Francoforte, e fino alla parte settentrionale di Copenaghen. Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale: "Questo prestigioso riconoscimento è l'ennesima conferma della nuova dimensione internazionale della Maratona di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

