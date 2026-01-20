Turismo | tra le mete italiane migliori per l' accessibilità c' è anche Peccioli

Peccioli si distingue come una delle mete italiane più attente all’accessibilità, grazie a politiche pubbliche innovative e inclusive. Riconosciuto tra le poche destinazioni italiane dal progetto ‘Destination4All’, il Comune si impegna a offrire un turismo accessibile e di qualità, promuovendo un’esperienza inclusiva per tutti i visitatori. Questa attenzione all’inclusione rende Peccioli una meta interessante per chi desidera scoprire l’Italia senza barriere.

Peccioli si conferma tra i Comuni italiani più innovativi sul fronte dell’inclusione e della qualità delle politiche pubbliche, entrando a far parte delle sole tre destinazioni riconosciute in Italia dal progetto ‘Destination4All’, il protocollo dedicato allo sviluppo di un turismo accessibile e.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

