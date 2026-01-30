Ue-India Chopra Diviana | Accordo rafforza il dialogo anche creativo per artigianato e design

L’accordo tra l’Unione europea e l’India apre una nuova fase nei rapporti tra i due blocchi. Chopra, rappresentante della Diviana, dice che questo accordo non riguarda solo gli scambi commerciali, ma anche il rafforzamento di un dialogo più creativo. Si punta a sostenere artigianato e design, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e favorire la crescita di nuove idee. La firma del patto segna un passo importante, che può cambiare molte cose per le imprese e i lavoratori dei due territori.

(Adnkronos) – "L'accordo commerciale tra India e Unione europea rappresenta un momento storico, espressione di un crescente allineamento di valori, artigianato e visione economica tra le due regioni. Per i brand indiani con una mentalità internazionale, questa intesa apre non solo nuove opportunità commerciali, ma anche un dialogo culturale e creativo di grande valore". A .

