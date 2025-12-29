Capodanno in moto la macchina organizzativa per il concerto-evento del 31 dicembre in piazza Duomo
In vista del Capodanno, si intensificano i lavori in piazza Duomo per preparare il palco del concerto del 31 dicembre. L’evento, che vedrà esibirsi artisti della scena musicale siciliana e talenti nazionali, rappresenta uno degli appuntamenti principali per salutare l’anno in città. I preparativi proseguono con attenzione per garantire un’organizzazione efficace e un intrattenimento di qualità per tutta la comunità.
Fervono i preparativi in piazza Duomo per l’allestimento del grande palco che la notte del 31 dicembre accoglierà il concerto-evento più atteso dell’anno con artisti rappresentativi della scena musicale siciliana e talenti nazionali. A partire dalle ore 20.30 si esibiranno in un contesto unico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
