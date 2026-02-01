Oggi il Sinigaglia sarà vuoto per i tifosi bergamaschi. Dopo l’episodio estivo, con scontri in autogrill, il Prefetto di Como ha deciso di vietare ai residenti nella provincia di Bergamo l’acquisto dei biglietti per la partita di questo pomeriggio. La misura mira a evitare nuovi incidenti e garantire l’ordine pubblico.

Non ci sarà il nerazzurro sugli spalti del Sinigaglia questo pomeriggio. La trasferta in riva al Lario è stata vietata dal Prefetto di Como, che ha disposto il blocco della vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo, per ragioni di ordine pubblico. Decisione scontata, dopo i violenti scontri del 26 agosto all’autogrill di Somaglia Lodigiana quando, nel tardo pomeriggio, centinaia di tifosi atalantini e comaschi si affrontarono nel parcheggio con bastoni, spranghe e caschi a travisare i volti. I bergamaschi tornavano da Parma, i comaschi da Bologna: le rispettive carovane di pullman si incrociarono (forse non casualmente) e dopo quei gravi fatti entrambe le tifoserie vennero sanzionate con il divieto per le tre trasferte successive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

LA DECISIONE dopo l'episodio della scorsa estate. Scontri in autogrill con spranghe e bastoni. Sinigaglia vietato per i tifosi bergamaschi

Nella notte si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’autostrada A1, mentre entrambi i gruppi tornavano dalle rispettive trasferte.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. La decisione arriva dopo i violenti scontri tra gruppi ultras avvenuti sull’autostrada A1, dove sostenitori delle due squa - facebook.com facebook

Vietate le trasferte ai tifosi di #Napoli e #Lazio fino al termine della stagione: la decisione dopo gli scontri x.com