Manifestazione Bagnoli contro l'America's cup | tensioni con la polizia in strada

A Bagnoli, cittadini hanno organizzato una manifestazione contro l’America’s Cup, che si è trasformata in tensioni con la polizia in assetto anti-sommossa. La protesta si è svolta lungo le strade del quartiere mentre si teneva un consiglio comunale presso la sede della X Municipalità. Le forze dell’ordine hanno mantenuto la distanza, cercando di gestire la situazione tra cori e momenti di scontro.

