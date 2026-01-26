Bagnoli i comitati bloccano i camion dei lavori per l'America's Cup | presidi in strada con gli striscioni
A Bagnoli, i comitati locali hanno organizzato una protesta, bloccando i camion coinvolti nei lavori per l'America's Cup. La manifestazione mira a richiedere maggiore trasparenza sui diversi aspetti delle operazioni in corso. Presidi in strada con striscioni per esprimere le proprie istanze e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni legate all'evento.
America’s Cup, team a Napoli a maggio 2026: corsa sui lavori a Bagnoli, bisogna anticipare di 2 mesiA Napoli, i team dell'America's Cup arriveranno a fine maggio 2026, con pre-regate previste per luglio.
America's Cup, Aidacon con i comitati: "Timori a Bagnoli per compromessi su bonifica"Aidacon esprime preoccupazione per i potenziali compromessi sulla bonifica di Bagnoli in vista dell’America’s Cup 2027.
Coppa America, bloccati a Bagnoli i camion della vergognaAd oggi nessuno da garanzie ufficiali sulla sicurezza e la salute degli abitanti, d'altronde non c'è nessuna Valutazione d'impatto ambientale, nessun progetto ... napolivillage.com
Stile TV. . Napoli, protesta dei Comitati Bagnoli: "Questa è un'America Pacco" - GUARDA IL SERVIZIO #StileTV #stiletvhs #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook
