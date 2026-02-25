A Bagnoli e Pozzuoli palazzi senz'acqua rotta la condotta nella strada dove passano i tir America's Cup

Da fanpage.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diversi palazzi senz'acqua a Bagnoli e Pozzuoli, a causa di danni alle condutture. Sul posto operai di Abc e Polizia Locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:
A Bagnoli e Pozzuoli palazzi senz’acqua, danni alla condotta nella strada dove passano i tir America’s Cup
Via Bagnoli di nuovo rotta, è la strada dove passano i tir dell’America’s Cup: il rappezzo ha ceduto

Temi più discussi: Frana a Bagnoli per maltempo: chiusa la strada tra Napoli e Pozzuoli; Maltempo a Napoli, frana a Bagnoli: chiusa via San Gennaro Agnano; Bagnoli e polveri sottili, l'allarme di De Vivo pubblicato dal Journal of Geochemical Exploration; Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un boato nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3.

a bagnoli e pozzuoliFrana a Bagnoli per maltempo: chiusa la strada tra Napoli e PozzuoliFrana a Bagnoli-Agnano, chiusa via provinciale San Gennaro tra Napoli e Pozzuoli. Frana in via provinciale San Gennaro a Bagnoli. Chiusa dalle 3 di stanotte, domenica 15 febbraio. Si tratta della stra ... fanpage.it

a bagnoli e pozzuoliBagnoli, il quartiere di Napoli che prova a rinascere dopo oltre trent'anni di immobilismo: ecco cosa è successoDalla chiusura dell’ex Italsider, l'area metropolitana e il processo di rigenerazione urbana e risanamento ambientale sono stati al centro di un ... affaritaliani.it