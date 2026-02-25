A Bagnoli e Pozzuoli palazzi senz'acqua rotta la condotta nella strada dove passano i tir America's Cup

Diversi palazzi senz'acqua a Bagnoli e Pozzuoli, a causa di danni alle condutture. Sul posto operai di Abc e Polizia Locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

