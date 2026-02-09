Bagnoli gli abitanti di Borgo Coroglio dal prefetto | Espropriati delle nostre case 6 anni fa che fine faremo?

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, gli abitanti di Borgo Coroglio si sono rivolti al Prefetto per chiedere spiegazioni sul loro esproprio, avvenuto sei anni fa. I residenti sono ancora in attesa di chiarimenti e si chiedono quale sarà il loro futuro, dopo aver perso le case senza ricevere notizie precise. La tensione tra i cittadini e le istituzioni resta alta.

I comitati degli abitanti di Borgo Coroglio oggi dal Prefetto: "Ci hanno notificato l'esproprio 6 anni fa. Ad oggi niente case nuove e non possiamo ristrutturare le vecchie".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

