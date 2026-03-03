Manchester City-Nottingham Forest mercoledì 04 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Tre punti ai Citizens senza subire

Mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:30 si sfidano Manchester City e Nottingham Forest, con i Citizens che puntano a conquistare i tre punti senza subire reti. La partita si svolge mentre anche l’Arsenal gioca contro il Brighton, ma con inizio simultaneo, quindi i risultati delle altre gare non sono ancora noti. Le formazioni e le quote sono state già definite, e i pronostici indicano una possibile vittoria dei padroni di casa.

Manchester City e Arsenal, impegnato a Brighton, giocano alla stessa ora per cui nessuno saprà il risultato dell’altro un anticipo anche se questo al momento non fa tutta questa differenza. Entrambe le squadre in lotta per il titolo dovranno cercare di vincere, dunque in questo caso quella di Guardiola proverà ad aver ragione di un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester City-Nottingham Forest (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Tre punti ai Citizens senza subire Manchester City-Nottingham Forest (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiManchester City e Arsenal, impegnato a Brighton, giocano alla stessa ora per cui nessuno saprà il risultato dell’altro un anticipo anche se questo al... Manchester City-Brighton (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Match insidioso per i CitizensDue pareggi di fila, per 0-0 a Sunderland e per 1-1 in casa contro il Chelsea, ed ecco che il Manchester City è finito a -6 in classifica dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Manchester City Nottingham Forest... Temi più discussi: Pronostico Manchester City-Nottingham Forest: analisi, quote e consigli; quote Manchester City Nottingham Forest: il pronostico sui Citizens; Premier League : date, heure, chaînes et compos du match Manchester City – Nottingham; Premier League. Domani decima giornata di ritorno con quattro anticipi, il programma completo. Pronostico Manchester City-Nottingham Forest: settima vittoria di filaManchester City-Nottingham è una partita della ventinovesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Manchester City vs Nottingham Forest – 4 Marzo 2026Il confronto di Premier League tra Manchester City e Nottingham Forest, in programma il 4 Marzo 2026 alle 20:30 presso l’Etihad Stadio, promette intensità e ... news-sports.it Manchester City, Guardiola sul ritorno di Haaland "Non è ancora pronto" di Virgilio Covelli facebook Il calcio inglese sta dominando l'Europa. Dopo i play-off, sono 9 su 9 le squadre presenti agli ottavi tra Champions, Europa e Conference League UCL: Arsenal Chelsea Liverpool Man City Newcastle Tottenham UEL: Aston Villa Nottingham x.com