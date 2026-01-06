Manchester City-Brighton mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Match insidioso per i Citizens

Analisi e aggiornamenti sul match Manchester City-Brighton, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:30. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, considerando il momento di forma delle due squadre e le sfide recenti, tra cui i pareggi di fila dei Citizens. Un confronto importante in chiave classifica, con il City che cerca riscatto dopo le ultime prestazioni e le ambizioni di migliorare la propria posizione.

Due pareggi di fila, per 0-0 a Sunderland e per 1-1 in casa contro il Chelsea, ed ecco che il Manchester City è finito a -6 in classifica dalla capolista Arsenal con i Gunners che si sono ripresi il ruolo di netti favoriti nelle quote antepost. Questa un po' la sintesi del momento della squadra.

Brutte notizie per il Manchester City: durante il match contro il Chelsea, Joško Gvardiol ha rimediato la rottura della tibia e rischia di aver terminato così la stagione Il difensore croato si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, ma la sensazion - facebook.com facebook

