Manchester City-Nottingham Forest mercoledì 04 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:30 si sfidano Manchester City e Nottingham Forest in una partita di Premier League. Manchester City giocherà in casa, mentre il Nottingham Forest sarà in trasferta. Nello stesso orario, l’Arsenal affronta il Brighton, e i risultati di entrambe le partite resteranno sconosciuti fino al termine dei match. La sfida si svolge senza la possibilità di conoscere immediatamente l’esito dell’altra gara.

Manchester City e Arsenal, impegnato a Brighton, giocano alla stessa ora per cui nessuno saprà il risultato dell'altro un anticipo anche se questo al momento non fa tutta questa differenza. Entrambe le squadre in lotta per il titolo dovranno cercare di vincere, dunque in questo caso quella di Guardiola proverà ad aver ragione di un.