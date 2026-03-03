Manca l' acqua in sei comuni pontini dalle 15

A partire dalle 15 di oggi, martedì 3 marzo, l’erogazione dell’acqua è sospesa in sei comuni della provincia di Latina. La società Acqualatina ha comunicato che l’interruzione, prevista e programmata, riguarda lavori urgenti sulla condotta adduttrice. La sospensione riguarda specificamente alcune zone dei sei comuni coinvolti, senza indicare quando sarà ripristinata l’erogazione.

Manca l'acqua dalle 15 di oggi, martedì 3 marzo, in sei comuni della provincia di Latina. Si tratta, come ha spiegato Acqualatina nei giorni scorsi, di un'interruzione programmata per lavori urgenti sulla condotta adduttrice.Il servizio sarà interrotto nei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia.