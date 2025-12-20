Tumore al seno in aumento tra le donne giovani | perché è più precoce e aggressivo
Il carcinoma mammario è oggi il tumore maligno più diffuso tra le donne a livello mondiale. Viene spesso associato a un’età più avanzata, poiché la maggior parte delle diagnosi riguarda donne con più di 50 o 60 anni. Tuttavia, negli ultimi anni si registra un aumento dei casi nelle under 40 e 50. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Tumore al seno in aumento tra le donne giovani: perché è più precoce e aggressivo - Viene spesso associato a un'età più avanzata, poiché la maggior parte delle diagnosi riguarda donne con più ...
Tumore seno, con test genomici potenziali benefici per una donna su 4 - In Italia quasi una donna su quattro con tumore del seno potrebbe trarre benefici dall'esecuzione dei test genomici che consentono la personalizzazione del trattamento post-
Verona, dieci anni di lotta contro il tumore al seno: alla Breast Unit operate settemila donne - La coordinatrice Pellini: «L'incidenza della malattia sta aumentando nelle donne under 40»
Gli scienziati osservano un aumento del cancro al seno aggressivo nelle donne più giovani
Secondo uno studio, una proteina già nota per riconoscere i danni al DNA potrebbe prevenire il tumore al seno
Tumore al seno, test genomici utili per consentire la personalizzazione della cura.
