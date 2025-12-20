Il carcinoma mammario è oggi il tumore maligno più diffuso tra le donne a livello mondiale. Viene spesso associato a un’età più avanzata, poiché la maggior parte delle diagnosi riguarda donne con più di 50 o 60 anni. Tuttavia, negli ultimi anni si registra un aumento dei casi nelle under 40 e 50. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Tumore al seno in aumento tra le donne giovani: perché è sempre più precoce e aggressivo

Leggi anche: Tumore al seno in aumento tra le donne giovani: perché si manifesta prima ed è più aggressivo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tumore al seno in aumento tra le donne giovani: perché è più precoce e aggressivo; Numeri del cancro 2025: sopravvivenza in aumento e progressi nella prevenzione; Tumore al seno metastatico, svolta nelle cure: nuova terapia rallenta la progressione (e migliora la sopravvivenza); Mammografia e screening polmonare insieme: così aumenta l’aderenza.

Tumore al seno in aumento tra le donne giovani: perché è più precoce e aggressivo - Viene spesso associato a un’età più avanzata, poiché la maggior parte delle diagnosi riguarda donne con più ... leccotoday.it