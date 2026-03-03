Mamme al Centro | a marzo nuovi incontri gratuiti con esperti

A marzo riprendono gli incontri gratuiti di “Mamme al Centro”, un percorso rivolto alle neo e future mamme. L’iniziativa è organizzata dal Centro per le Famiglie Distrettuale, in collaborazione con Ausl, l’Azienda Pedemontana Sociale e l’Unione Montana Parma Est. Gli incontri prevedono la partecipazione di esperti e si svolgono in diverse date durante il mese.

Nuovi incontri, a marzo, di “Mamme al Centro”, il percorso gratuito dedicato alle neo e future mamme organizzato dal Centro per le Famiglie Distrettuale in collaborazione con Ausl, Azienda Pedemontana Sociale e Unione Montana Parma Est. Incontri che, come di consueto, si svolgeranno ogni giovedì. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Alimentazione e salute: entrano nel vivo i nuovi percorsi gratuiti per mamme e bambiniBRINDISI – Entrano nel vivo i progetti “Alma” e “Ppdta” promossi dall’Unità operativa di Igiene della nutrizione (Sian), inseriti nel Piano Regionale... Neo mamme e benessere: al via un progetto pilota con gruppi di sostegno gratuitiUn’iniziativa di prevenzione e supporto psicologico a Remanzacco per accompagnare le donne nei primi mesi di maternità. Contenuti e approfondimenti su Mamme al Centro a marzo nuovi incontri... Discussioni sull' argomento Ostia e Fiumicino, nasce Coro: il Centro di Orientamento Ostetrico al fianco delle future mamme; A Trepuzzi il ciclo di incontri Cosa aspettarsi dopo la nascita - Genitori senza paura!, quattro appuntamenti per accompagnare mamme e papà nel primo anno di vita del bambino; Nuova attività nell’Isola dei Platani: inaugurato un atelier dedicato al made in Italy con la sfilata delle mamme miss; Il piccolo Domenico è morto. La mamma: Voglio giustizia, voglio tutta la verità. Monza: l’omaggio a Einaudi al Villoresi in aiuto al Centro Mamma RitaSarà devoluto a favore del Centro Mamma Rita di Monza il concerto omaggio a ... msn.com .Nonne, mamme, ba.bine e ragazze insieme per un confrontogenerazionale...e gli uomini Sono i benvenuti! - facebook.com facebook